Консула России поймали пьяным за рулем в Киеве. От полицейских он ушел пешком
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
По информации, перед встречей с патрульными мужчина выпивал в одном из ресторанов.
“Остановлен инспекторами патрульной полиции на Борщаговской. От тестов отказался, лишь улыбался”, - говорится в сообщении.
Как отмечают в сообществе, Венская конвенция предусматривает, что составлять протокол на иностранного дипломата нельзя, к тому же, брошенное авто на дипномерах также нельзя эвакуировать, даже если оно и мешает другим участникам дорожного движения.
Консул, дождавшись, пока патрульные оформят рапорты, ушел с места происшествия.
Как отмечает журналистка СТБ Алена Лунькова, она видела консула в ресторане и вызвала полицию. За рулем автомобиля был Иван Заворин.
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