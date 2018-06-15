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Консула России поймали пьяным за рулем в Киеве. От полицейских он ушел пешком


фото: Киъв Оперативний
В Киеве полиция остановила автомобиль на дипломатических номерах, за рулем которого был руководитель консульского отдела России в Украине

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

По информации, перед встречей с патрульными мужчина выпивал в одном из ресторанов.

“Остановлен инспекторами патрульной полиции на Борщаговской. От тестов отказался, лишь улыбался”, - говорится в сообщении.

Как отмечают в сообществе, Венская конвенция предусматривает, что составлять протокол на иностранного дипломата нельзя, к тому же, брошенное авто на дипномерах также нельзя эвакуировать, даже если оно и мешает другим участникам дорожного движения.

Консул, дождавшись, пока патрульные оформят рапорты, ушел с места происшествия.

Как отмечает журналистка СТБ Алена Лунькова, она видела консула в ресторане и вызвала полицию. За рулем автомобиля был Иван Заворин.

 

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