Компания Илона Маска построит подземную систему высокоскоростных капсул в Чикаго

15 июня, 2018, 10:15

The Boring Company Илона Маска построит систему подземных капсул-поездов в Чикаго - The Loop Chicago Express, с международного аэропорта О'хара в деловой квартал в центре города

Об этом пишет Bloomberg.

Илон Маск выиграл тендер на строительство этой транспортной развязки, в конкурсе на которую принимали участие еще три компании. Победителя конкурса выбрала мэрия города.

Согласно плану, в высокоскоростной подземной системе железных дорог будут перемещаться поезда, состоящие из нескольких отдельных пассажирских электрических капсул.

Транспортные устройства будут передвигаться по туннелям со скоростью 240 километров в час. Планируется, что такая скорость снизит время перемещения между аэропортом и деловым районом Чикаго с 45 минут до 15 минут.

Каждая капсула будет перевозить от 8 до 16 пассажиров. Стоимость одной поездки составит $ 25. При этом сделка будет финансироваться из частных источников.

The Chicago Loop Express станет миниатюрной версией высокоскоростной транспортной системы Hyperloop, в которой капсулы будут достигать скорости до 1,2 тыс. километров в час.

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