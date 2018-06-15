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Компания Илона Маска построит подземную систему высокоскоростных капсул в Чикаго

The Boring Company Илона Маска построит систему подземных капсул-поездов в Чикаго - The Loop Chicago Express, с международного аэропорта О'хара в деловой квартал в центре города

Об этом пишет Bloomberg.

Илон Маск выиграл тендер на строительство этой транспортной развязки, в конкурсе на которую принимали участие еще три компании. Победителя конкурса выбрала мэрия города.

Согласно плану, в высокоскоростной подземной системе железных дорог будут перемещаться поезда, состоящие из нескольких отдельных пассажирских электрических капсул.

Транспортные устройства будут передвигаться по туннелям со скоростью 240 километров в час. Планируется, что такая скорость снизит время перемещения между аэропортом и деловым районом Чикаго с 45 минут до 15 минут.

Каждая капсула будет перевозить от 8 до 16 пассажиров. Стоимость одной поездки составит $ 25. При этом сделка будет финансироваться из частных источников.

The Chicago Loop Express станет миниатюрной версией высокоскоростной транспортной системы Hyperloop, в которой капсулы будут достигать скорости до 1,2 тыс. километров в час.

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  • Компания Virgin Hyperloop One представила полноценный рабочий прототип пассажирской капсулы Vision 2030 Hyperloop Pod для системы высокоскоростной вакуумной железной дороги.
  • Тем временем в США Boring Company Илона Маска присоединилась к конкурсу на строительство высокоскоростной пассажирской линии, которая свяжет центр Чикаго с аэропортом О'Нare
  • Стартап Arrivo, основанный бывшим сотрудником SpaceX Броганом Бемброганом, представил концепт скоростных дорог, которые позволят перевозить пассажиров на скорости около 320 км / час.
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