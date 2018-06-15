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Instagram позволит продавать товары в "историях"

Instagram внедряет покупки в свою основную модель монетизации, в частности, в "историях"

Об этом пишет Engadget.

Социальная сеть представила наклейки в Stories, которые будут показываться в ленте и они будут не только рекламным контентом: пользователь сможет в один клик перейти на страницу товара в магазине.

Instagram позиционирует такой шаг как инструмент для развития бизнеса. Но, как отмечает издание, это может стать неприятностью, если звезда, за которой пользователь следит, решит наполнить свою ленту "сопутствующими" товарами.

Ранее в соцсети Instagram появилась функция репоста, благодаря которой пользователи могут поделиться в своем аккаунте записями других пользователей.

 

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