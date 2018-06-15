Instagram позволит продавать товары в "историях"
15 июня, 2018, 14:03
Instagram внедряет покупки в свою основную модель монетизации, в частности, в "историях"
Об этом пишет Engadget.
Социальная сеть представила наклейки в Stories, которые будут показываться в ленте и они будут не только рекламным контентом: пользователь сможет в один клик перейти на страницу товара в магазине.
Instagram позиционирует такой шаг как инструмент для развития бизнеса. Но, как отмечает издание, это может стать неприятностью, если звезда, за которой пользователь следит, решит наполнить свою ленту "сопутствующими" товарами.
Ранее в соцсети Instagram появилась функция репоста, благодаря которой пользователи могут поделиться в своем аккаунте записями других пользователей.
- В сети появился сайт, который якобы продает хорошие фотографии, готовые для публикации в Instagram
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