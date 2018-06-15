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Грозы вновь накроют Украину: синоптик рассказала о погоде на выходные

В течение следующих нескольких дней в большинстве областей Украины сохранится высокая вероятность грозовых дождей

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что в последние дни ситуация с погодой в Украине, на фоне грозовых дождей и сильного ветра, является сложной. Такой она и останется в ближайшие сутки и до воскресенья включительно в западных, северных, центральных областях и на Харьковщине.

Южные регионы в основном избегут сложной погоды, кроме Одесской области, где завтра вечером и в воскресенье ожидаются кратковременные грозовые дожди. Сухо будет лишь на Луганщине и Донетчине.

Температура воздуха в целом будет комфортной, в пределах 23-28 градусов, а на юге и востоке будет настоящая жара - 28-34 градуса.

В Киеве сегодня и завтра остается высокая вероятность кратковременных дождей с грозами, температура воздуха составит 25-28 градусов.

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