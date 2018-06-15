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Голодание Сенцова: российский омбудсмен заявила, что он набрал 2 кг


фото: rbc.ru
Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова утверждает, что незаконно заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов, который уже голодает более 30 дней, набрал 2 кг

Об этом сообщает “Интерфакс-Украина”.

Во время интервью российскому телеканалу Москалькова заявила, что состояние украинского режиссера Олега Сенцова, который объявил голодовку в колонии в РФ, удовлетворительное.

"Его состояние здоровья на сегодня удовлетворительное. Он каждый день - с его разрешения - получает капельницу с полным набором всех питательных веществ, белков и витаминов", - рассказала Уполномоченная.

Она также добавила. что он "не только не потерял, но и прибавил два килограмма в весе.

  • Напомним, ранее уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову не пустили к Сенцову. Денисова заявила, что переговоры по поводу ее визитов к украинским политзаключенным в России зашли в тупик.
  • Впоследствии омбудсмен РФ Татьяна Москалькова пообещала предоставить Денисовой данные о состоянии здоровья незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.
 
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