Голодание Сенцова: российский омбудсмен заявила, что он набрал 2 кг
15 июня, 2018, 17:02
Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова утверждает, что незаконно заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов, который уже голодает более 30 дней, набрал 2 кг
Об этом сообщает “Интерфакс-Украина”.
Во время интервью российскому телеканалу Москалькова заявила, что состояние украинского режиссера Олега Сенцова, который объявил голодовку в колонии в РФ, удовлетворительное.
"Его состояние здоровья на сегодня удовлетворительное. Он каждый день - с его разрешения - получает капельницу с полным набором всех питательных веществ, белков и витаминов", - рассказала Уполномоченная.
Она также добавила. что он "не только не потерял, но и прибавил два килограмма в весе.
- Напомним, ранее уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову не пустили к Сенцову. Денисова заявила, что переговоры по поводу ее визитов к украинским политзаключенным в России зашли в тупик.
- Впоследствии омбудсмен РФ Татьяна Москалькова пообещала предоставить Денисовой данные о состоянии здоровья незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.
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