Глава Общественного объяснил, почему продали права на трансляцию ЧМ-2018 в России

15 июня, 2018, 12:47

Национальная общественная телерадиокомпания Украины продала права на трансляцию Чемпионата мира по футболу-2018, чтобы не потерять права на трансляцию ЧМ-2022

Об этом заявил глава правления НОТУ Зураб Аласания в Facebook.

В январе 2013 года тогда еще "Первый национальный" купил у Европейского Союза вещателей пакет прав на трансляцию Чемпионата мира по футболу 2018 и 2022 годов. Стоимость пакета не разглашают, но, по словам Аласания, цена измеряется в миллионах евро.

После аннексии Крыма и начала конфликта на востоке Украины НТКУ заявила о возможном отказе от трансляции мундиаля в России. Уже в 2016 нацкомпании начала накапливать долг по этому соглашению. В ЕСМ заявили о возможности штрафных санкций и лишения НТКУ прав на трансляцию ЧМ-2022.

В мае 2018 НОТУ продает сублицензии на показ половины матчей ЧМ-2018 канала "Интер" и полученными средствами погашает 2/3 долга перед Европейской Союзом вещателей. Впоследствии НОТУ полностью передает исключительные права на показ двумя каналами ( "Интер" и НТН) пакета ЧМ 2018.

Аласания добавил, что в результате сделки "Общественное" не получило "огромные деньги" - оно этими деньгами выплатило одну из задолженностей, которые ей достались по наследству.

"Ни цента по уплате за ЧМ 2018 в НОТУ не оставалось - первая половина транзитом пошла на ЕСМ, вторая половина должна поступить до конца текущего года и также транзитом пойдет дальше", - говорится в сообщении.