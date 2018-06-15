Герцогиня Меган Маркл может получить премию "Эмми"

15 июня, 2018, 17:45

Герцогиня Сассекскаz Меган номинирована на премию "Эмми" за роль в сериале "Форс-мажоры"

Об этом говорится на сайте премии.

В сериале "Форс-мажоры" актриса Меган Маркл исполнила роль Рейчел Зейн. Герцогиня играла в сериале с 2011 по 2017 год. За игру в седьмом сезоне ее номинировали на премию "Эмми".

Представители комитета премии из США подтвердили номинацию Меган Маркл в категории "Лучшая драматическая актриса". Кроме нее, на победу в этой номинации претендуют Алексис Бледел ("Рассказ служанки"), Крисси Метц ("Это мы"), Софи Тернер и Мэйси Уильямс ("Игра престолов").

Ранее Меган Маркл не получала престижные награды.

Кенсингтонский дворец пока не прокомментировал эту информацию. Премия "Эмми" состоится 17 сентября в Лос-Анджелесе.

Напомним, свадьба принца Гарри и Меган Марк состоялось 19 мая 2018 года.

Комментаторов немецкого общественного вещателя ZDF, которые проводили трансляцию свадьбы принца Гарри и актрисы Меган Маркл, зрители и журналисты обвинили в расизме.