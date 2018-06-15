 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Герцогиня Меган Маркл может получить премию "Эмми"

Герцогиня Сассекскаz Меган номинирована на премию "Эмми" за роль в сериале "Форс-мажоры"

Об этом говорится на сайте премии.

В сериале "Форс-мажоры" актриса Меган Маркл исполнила роль Рейчел Зейн. Герцогиня играла в сериале с 2011 по 2017 год. За игру в седьмом сезоне ее номинировали на премию "Эмми".

Представители комитета премии из США подтвердили номинацию Меган Маркл в категории "Лучшая драматическая актриса". Кроме нее, на победу в этой номинации претендуют Алексис Бледел ("Рассказ служанки"), Крисси Метц ("Это мы"), Софи Тернер и Мэйси Уильямс ("Игра престолов").

null

Ранее Меган Маркл не получала престижные награды.

Кенсингтонский дворец пока не прокомментировал эту информацию. Премия "Эмми" состоится 17 сентября в Лос-Анджелесе.

Напомним, свадьба принца Гарри и Меган Марк состоялось 19 мая 2018 года.

Комментаторов немецкого общественного вещателя ZDF, которые проводили трансляцию свадьбы принца Гарри и актрисы Меган Маркл, зрители и журналисты обвинили в расизме.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 июня, 2018 пятница

больше новостей

15 июня, 2018 пятница

14 июня, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать