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Еврокомиссия готова активнее помогать с гуманитарными проблемами Донбасса, - нардеп


фото: osce
Европейская комиссия готова к более активной помощи для решения гуманитарных проблем Донбасса

Об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

Она отметила, что сегодня встретилась с генеральным директором Еврокомиссии Жан-Луи де Броувером, который занимается вопросами гуманитарной помощи Украине в ЕК и вопросами Донбасса.

По ее словам, с Броувером плодотворный диалог идет  еще с 2014 года, и на этот раз они обсудили политику безопасности, гуманитарную, экологическую ситуацию на Донбассе.

"Особый акцент - на проблеме разминирования, водоснабжения, инфраструктурных проектах , экологических проблемах. ЕК готова к более активной помощи для решения гуманитарных проблем Донбасса и ожидает от украинского правительства большего углубления в эту проблематику", - подчеркнула Геращенко.
 

 

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