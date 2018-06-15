 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Эстония потратит 660 тысяч евро на помощь Украине

Эстония выделит международным организациям 660 тысяч евро, предназначенных для помощи Украине

Об этом пишет Рostimees.

Из средств, предназначенных в бюджете внешнеполитического ведомства на развитие и гуманитарную помощь, в текущем году МИД Эстонии выделит 60 000 евро Международному фонду народонаселения ООН UNFPA на смягчение ситуации с гендерным насилием в Украине.

200 000 евро МИД выделит Международному комитету красного креста ICRC на смягчение гуманитарного кризиса в Украине.

200 000 евро МИД выделит ведомству верховного уполномоченного ООН по делам беженцев UNHCR на смягчение положения внутренних переселенцев в Украине и еще такую же сумму детскому фонду ООН UNICEF на смягчение положения внутренних переселенцев.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 июня, 2018 пятница

больше новостей

15 июня, 2018 пятница

14 июня, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать