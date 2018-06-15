Эстония потратит 660 тысяч евро на помощь Украине

15 июня, 2018, 14:42

Эстония выделит международным организациям 660 тысяч евро, предназначенных для помощи Украине

Об этом пишет Рostimees.

Из средств, предназначенных в бюджете внешнеполитического ведомства на развитие и гуманитарную помощь, в текущем году МИД Эстонии выделит 60 000 евро Международному фонду народонаселения ООН UNFPA на смягчение ситуации с гендерным насилием в Украине.

200 000 евро МИД выделит Международному комитету красного креста ICRC на смягчение гуманитарного кризиса в Украине.

200 000 евро МИД выделит ведомству верховного уполномоченного ООН по делам беженцев UNHCR на смягчение положения внутренних переселенцев в Украине и еще такую же сумму детскому фонду ООН UNICEF на смягчение положения внутренних переселенцев.