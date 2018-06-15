Диверсионные группы россиян атаковали Авдеевку, - штаб ООС

15 июня, 2018, 19:03

15 июня российско-оккупационные войска 15 раз нарушали режим прекращения огня, из них 7 раз из запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В ходе боевых действий текущих суток потерь среди украинских военных нет.

На Донетчине противник трижды открывал огонь по Водяному из 120-мм минометов, столько же обстрелов было произведено по защитникам Богдановки с использованием минометов разного калибра.

В темное время суток, под прикрытием огня гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, диверсионные группы противника пытались обойти с флангов позиции защитников Авдеевки. Вовремя открытый огонь в ответ заставил боевиков отступить.

В течение суток отмечаются активные действия противника на Мариупольском направлении. По защитникам Лебединского противник открывал огонь из 122-мм артиллерии и 120-мм минометов. Также по Талаковке и Водяному оккупанты вели обстрел из тяжелого вооружения. Большинство обстрелов открывалась с Саханки и соседних населенных пунктов, которые оккупированы россиянами.