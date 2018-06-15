Диверсионные группы россиян атаковали Авдеевку, - штаб ООС
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
В ходе боевых действий текущих суток потерь среди украинских военных нет.
На Донетчине противник трижды открывал огонь по Водяному из 120-мм минометов, столько же обстрелов было произведено по защитникам Богдановки с использованием минометов разного калибра.
В темное время суток, под прикрытием огня гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, диверсионные группы противника пытались обойти с флангов позиции защитников Авдеевки. Вовремя открытый огонь в ответ заставил боевиков отступить.
В течение суток отмечаются активные действия противника на Мариупольском направлении. По защитникам Лебединского противник открывал огонь из 122-мм артиллерии и 120-мм минометов. Также по Талаковке и Водяному оккупанты вели обстрел из тяжелого вооружения. Большинство обстрелов открывалась с Саханки и соседних населенных пунктов, которые оккупированы россиянами.
Читайте также
-
-
29 мая, 2018 Когда трансплантация в Украине станет реальностью
-
31 мая, 2018 Виталий Портников: "Газпром" уничтожает сам себя
-
-
Читайте также
-
29 мая, 2018 Когда трансплантация в Украине станет реальностью
-
31 мая, 2018 Виталий Портников: "Газпром" уничтожает сам себя
-