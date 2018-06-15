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Двое бойцов ВСУ погибли на Донбассе, еще шесть - ранены. Потери оккупантов - 22 человека

За прошедшие сутки двое украинских военнослужащих погибли на Донбассе, еще шестеро военных получили ранения

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

В течение минувших суток ситуация на Востоке Украины оставалась сложной, на всей линии столкновения продолжались интенсивные боевые действия.

Российско-оккупационные войска 33 раза открывали огонь по позициям украинской армии, из них 15 раз использовали запрещенные Минскими соглашениями минометы калибров 120 и 82мм и 5 раз - артиллерию калибра 122мм.

Бои не прекращаются вблизи поселков Новотошковское и Орехово на Луганщине. На Горловском направлении наиболее активные боевые действия продолжались в районах Троицкого, Луганского и Южного. А в Донецкой области - в районах Авдеевки, Опытного, Новотроицкого и Богдановки.

На Мариупольском направлении интенсивные бои продолжались в районах населенных пунктов Водяное и Лебединское. Подразделения украинских войск надежно удерживали рубежи, давали достойный отпор врагу и заставили его остановить провокационные обстрелы.

"Во время боевых действий за прошедшие сутки 2 военнослужащих Объединенных сил погибли, 6 получили ранения и были госпитализированы. По данным разведки, в течение 14 июня, 12 оккупантов было уничтожено и 10 ранены", - подытожили в штабе.

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