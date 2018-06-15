Черноморский флот РФ привели в повышенную боеготовность из-за футбола и Украины, - Reuters

15 июня, 2018, 13:57

Черноморский флот России приведен в состояние повышенной боевой готовности из-за опасения, что Украина попытается помешать Чемпионату мира по футболу

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к российским военным.

Российские чиновники заявили изданию, что Украина якобы наращивает военное присутствие в регионе для "провокации" во время ЧМ-2018. Три источника, близкие к российским военным, сообщили, что военные подразделения РФ у побережья оккупированного Крыма приведены в состояние повышенной боевой готовности. Два источника сказали, что это решение связано с проведением в России чемпионата мира по футболу.

Источники уточнили, что усиление боеготовности включает отправку в район Азовского моря дополнительных кораблей и дополнительные боевые вылеты авиации ВМФ. По словам источников, задействованы подразделения ВМФ и береговых войск.

"Есть опасения, что на чемпионате мира Украина может устроить провокацию. Поэтому там должно быть со стороны Азовского моря такая группировка сил, которая отвергает мысли о вторжении в территориальные воды России", - сообщил источник в морской авиации.

Источник в береговых войсках флота отметил, что состояние повышенной боеготовности сохранится до 31 июля, хотя чемпионат мира завершится 15 июля.

В то же время Минобороны России отрицает перевод подразделений в состояние повышенной боеготовности.

"Силы Черноморского флота несут службу в штатном режиме. Никаких мероприятий по переводу в высшие степени готовности не проводились", - сообщили в российском Минобороны.

В то же время у секретаря СНБО Александра Турчинова слухи от россиян о подготовке провокаций Украины назвали "стонами испуганных российских наемников".

"Независимо от стонов испуганных российских наемников и угроз российского президента, украинские военные будут действовать адекватно угрозам", - заявили в офисе Турчинова.