Черноморский флот РФ привели в повышенную боеготовность из-за футбола и Украины, - Reuters
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к российским военным.
Российские чиновники заявили изданию, что Украина якобы наращивает военное присутствие в регионе для "провокации" во время ЧМ-2018. Три источника, близкие к российским военным, сообщили, что военные подразделения РФ у побережья оккупированного Крыма приведены в состояние повышенной боевой готовности. Два источника сказали, что это решение связано с проведением в России чемпионата мира по футболу.
Источники уточнили, что усиление боеготовности включает отправку в район Азовского моря дополнительных кораблей и дополнительные боевые вылеты авиации ВМФ. По словам источников, задействованы подразделения ВМФ и береговых войск.
"Есть опасения, что на чемпионате мира Украина может устроить провокацию. Поэтому там должно быть со стороны Азовского моря такая группировка сил, которая отвергает мысли о вторжении в территориальные воды России", - сообщил источник в морской авиации.
Источник в береговых войсках флота отметил, что состояние повышенной боеготовности сохранится до 31 июля, хотя чемпионат мира завершится 15 июля.
В то же время Минобороны России отрицает перевод подразделений в состояние повышенной боеготовности.
"Силы Черноморского флота несут службу в штатном режиме. Никаких мероприятий по переводу в высшие степени готовности не проводились", - сообщили в российском Минобороны.
В то же время у секретаря СНБО Александра Турчинова слухи от россиян о подготовке провокаций Украины назвали "стонами испуганных российских наемников".
"Независимо от стонов испуганных российских наемников и угроз российского президента, украинские военные будут действовать адекватно угрозам", - заявили в офисе Турчинова.
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