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Будущий премьер Грузии обещает углубить евроатлантическую интеграцию страны

Кандидат на пост премьер-министра Грузии Мамука Бахтадзе назвал четыре основные приоритеты в работе будущего правительства под его руководством

Об этом сообщает "Новости-Грузия".

"В ближайшие дни я предстану перед парламентом со своим видением, которое основывается на таких основных принципах. Первый - это доведение до конца исторического выбора грузинского народа и полноценная интеграция в евроатлантическое пространство безопасности. В этом направлении у "Грузинской мечты" есть большие успехи. И эти успехи необходимо углубить и укрепить", - заявил Бахтадзе.

Другими тремя приоритетами Бахтадзе назвал инновационные и фундаментальные реформы "по всем необходимым направлениям", концепцию малого правительства и образование, инновации и молодежь.

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