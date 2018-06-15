Будущий премьер Грузии обещает углубить евроатлантическую интеграцию страны
15 июня, 2018, 18:41
Кандидат на пост премьер-министра Грузии Мамука Бахтадзе назвал четыре основные приоритеты в работе будущего правительства под его руководством
Об этом сообщает "Новости-Грузия".
"В ближайшие дни я предстану перед парламентом со своим видением, которое основывается на таких основных принципах. Первый - это доведение до конца исторического выбора грузинского народа и полноценная интеграция в евроатлантическое пространство безопасности. В этом направлении у "Грузинской мечты" есть большие успехи. И эти успехи необходимо углубить и укрепить", - заявил Бахтадзе.
Другими тремя приоритетами Бахтадзе назвал инновационные и фундаментальные реформы "по всем необходимым направлениям", концепцию малого правительства и образование, инновации и молодежь.
- Как сообщалось, правящая партия Грузии "Грузинская мечта" предложила на пост премьер-министра страны кандидатуру министра финансов Мамуки Бахтадзе.
- Накануне премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили подал в отставку. Причиной отставки Квирикашвили СМИ называют его разногласия с правительственной командой.
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-