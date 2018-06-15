Боевики обстреляли миссию ОБСЕ возле Мариуполя

15 июня, 2018, 12:14

Наблюдателей СММ ОБСЕ обстреляли в населенном пункте Пикузы Волновахского района Донецкой области

Об этом говорится в сообщении ОБСЕ.

14 июня патруль СММ в составе шести сотрудников миссии на двух бронированных автомобилях находился в населенном пункте Пикузы (23 км на северо-восток от Мариуполя), где наблюдатели остановились, чтобы зафиксировать свежие следы боевой бронированной машины (типа БМП) на асфальте.

"Один из наблюдателей вышел из автомобиля, после чего все члены патруля услышали две короткие очереди из стрелкового оружия. Один из членов патруля, который находился в салоне автомобиля, увидел двух мужчин в одежде военного типа, которые стояли на расстоянии около 50 метров к югу от дороги", - говорится в сообщении.

Один из боевиков сделал несколько выстрелов в направлении патруля с АК-47, после чего произвел еще один выстрел в воздух. После этого оба мужчины развернулись и ушли.

"По оценке миссии, огонь имел предупредительный характер, чтобы заставить наблюдателей покинуть этот район. Патруль СММ немедленно поехал и благополучно вернулся на базу в Мариуполе", - отметили в пресс-службе.