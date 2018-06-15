Боец ВСУ убил семерых оккупантов во время атаки. Из-за ранения солдат погиб

15 июня, 2018, 14:44

Украинский солдат Игорь Петров вчера ликвидировал семерых оккупантов, когда те атаковали Новотошковское, однако погиб от ранений

Об этом во время брифинга заявил представитель пресс-центра Объединенных сил старший лейтенант Николай Бондарчук, сообщает пресс-центр ООС.

Он отметил, что вчера украинские военные в половине восьмого часа вечера отбили атаку вблизи населенного пункта Новотошковское, чем стабилизировали ситуацию.

В частности, во время боя смело и решительно действовал гранатометное подразделение механизированного батальона. Вовремя меняя огневые позиции, гранатометчики открывали огонь по противнику, который пытался обойти опорный пункт.

"Метким огнем расчета автоматического гранатомета, где наводчиком был солдат Игорь Петров, было уничтожено семь боевиков. В результате смелых и решительных действий Игоря Петрова наступление противника было остановлено. К сожалению, полученные им ранения во время боя стали смертельными. За смелые и решительные действия солдата Петрова представили к награде", - подчеркнул Бондарчук.