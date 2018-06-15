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Без света остались около 300 населенных пунктов: непогода повредила дома, есть пострадавшие

В течение минувших суток в результате осложнения погодных условий в Украине были обесточены 295 населенных пунктов

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели рассказали, что с 14 до 15 июня из-за града, грозы и сильных порывов ветра сработала система защиты линий электропередач.

В результате были обесточены 295 населенных пунктов в 4 областях, а именно: Киевская область - 173 населенные пункта, Винницкая - 72, Житомирская - 31 и Черкасская - 19 населенных пунктов.

В городе Васильков Киевской области были повреждены кровли 8 зданий, из них 2 пятиэтажные жилые дома и столовая детского сада.

А в поселке Глеваха Васильковского района в результате падения ветки дерева получил травмы человек 1992 года рождения, которого в состоянии средней тяжести отвезли в больницу.

Также ранее стало известно, что вчера вечером на столичной улице Голосеевской на женщину упала ветка дерева и смертельно травмировала ее.

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