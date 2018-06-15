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Автобус известной украинской группы попал в ДТП

Водитель группы Ріапобой попал в ДТП на трассе Киев-Чоп в Бродовском районе Львовщины

Об этом сообщает на своей странице в Facebook рассказала сестра лидера Ріапобой Дмитрия Шурова Ольга.

Происшествие случилось 14 июня ночью. По словам Ольги, виновником аварии является другой водитель, который выехал на встречную полосу и врезался в автобус коллектива Ріапобой.

"На фото - остатки нашего турового микроавтобуса, который попал в страшное ДТП (без нас, с другими пассажирами) по вине другого водителя, который выехал на встречную полосу. Сейчас наш водитель находится в СИЗО, потому что сторона виновника пытается повесить вину на него", - сообщила Ольга Шурова.

Женщина сообщила, что сейчас разыскивают свидетелей происшествия, которые 14 июня около 4:00 утра ехали по трассе на отрезке Львов-Ривне через Броды. Всех, кто имеет какую-либо информацию, Ольга просит сообщать по телефону 0672593740 Екатерина, жена пострадавшего водителя), или 0985229934 (Ярослав, адвокат).

 

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