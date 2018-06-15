 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Астрономы обнаружили три планеты-младенца возле новорожденной звезды

Европейская Южная Обсерватория (ESO) сообщает о том, что двум независимым группам исследователей удалось получить убедительные доказательства существования нескольких молодых планет вокруг новорожденной звезды

Об этом говорится на сайте ESO.

Наблюдения выполнялись с использованием решетки радиотелескопов миллиметрового / субмиллиметрового диапазона ALMA (Atacama Large Millimeter / submillimeter Array). Специалисты изучали окрестности звезды HD 163296, которая находится на расстоянии около 330 световых лет от Земли в созвездии Стрельца. Масса этой звезды примерно вдвое превосходит массу Солнца, а самой ей только четыре миллиона лет - это одна тысячная возраста Солнца.

Исследователи использовали новую методику обнаружения планет, основанную на поиске необычных структурных особенностей газовых потоков внутри планетотворного диска вокруг молодой звезды. Эти неоднородности в газовом потоке можно сравнить с завихрениями, которые возникают в реке вокруг камней.

Звезда HD 163296

Измерение параметров потока газа в толще протопланетного диска позволило идентифицировать три планеты. Они расположены на расстояниях примерно 12, 21 и 39 млрд километров от своей материнской звезды.

Образование планеты

"Мы искали локализованные маломасштабные движения газа в протопланетном диске вокруг звезды. Благодаря сверхвысокому разрешению, с которым выходят изображения на ALMA, этот совершенно новый подход может помочь выявить некоторые из самых маленьких планет в нашей галактике", - заявляют ученые.

Читайте также: Найти 20 тысяч экзопланет за 2 года. Все, что стоит знать о новом телескопе от NASA

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 июня, 2018 пятница

больше новостей

15 июня, 2018 пятница

14 июня, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать