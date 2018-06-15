Астрономы обнаружили три планеты-младенца возле новорожденной звезды
Об этом говорится на сайте ESO.
Наблюдения выполнялись с использованием решетки радиотелескопов миллиметрового / субмиллиметрового диапазона ALMA (Atacama Large Millimeter / submillimeter Array). Специалисты изучали окрестности звезды HD 163296, которая находится на расстоянии около 330 световых лет от Земли в созвездии Стрельца. Масса этой звезды примерно вдвое превосходит массу Солнца, а самой ей только четыре миллиона лет - это одна тысячная возраста Солнца.
Исследователи использовали новую методику обнаружения планет, основанную на поиске необычных структурных особенностей газовых потоков внутри планетотворного диска вокруг молодой звезды. Эти неоднородности в газовом потоке можно сравнить с завихрениями, которые возникают в реке вокруг камней.
Измерение параметров потока газа в толще протопланетного диска позволило идентифицировать три планеты. Они расположены на расстояниях примерно 12, 21 и 39 млрд километров от своей материнской звезды.
"Мы искали локализованные маломасштабные движения газа в протопланетном диске вокруг звезды. Благодаря сверхвысокому разрешению, с которым выходят изображения на ALMA, этот совершенно новый подход может помочь выявить некоторые из самых маленьких планет в нашей галактике", - заявляют ученые.
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