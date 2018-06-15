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Аннексия Крыма произошла, потому что Путин не уважал Обаму, - Трамп

Президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил своего предшественника, бывшего президента Барака Обаму в том, что это он "сдал" Крым России

Выступая перед журналистами в пятницу, Трамп настаивал на том, что Обама ответственен за аннексию Россией Крыма, потому что президент Путин "не уважал Обаму и Соединенные Штаты", сообщает The Hill.

"Президент Обама потерял Крым, просто чтобы вы поняли, это было до того, как я добрался сюда... Президент Обама потерял Крым", - заявил Трамп.

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На просьбу журналиста объяснить свое обвинение, Трамп ответил: "Это его вина. Потому что Путин не уважал президента Обаму. Президент Обама потерял Крым, потому что президент Путин не уважал президента Обаму, не уважал нашу страну и не уважал Украину".

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