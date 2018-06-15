5 романтических идей, как вручить бриллиантовое кольцо любимой

15 июня, 2018, 16:53

Однажды каждый мужчина решается на то, чтобы сделать предложение любимой. Идеальное кольцо - это обязательный элемент события

Интернет-магазин Оникс поможет купить безупречное бриллиантовое кольцо для такого важного момента. Внимание, до 20.06.2018 действует скидка до 20% на все ювелирные изделия.

И вот украшение у вас в кармане, теперь осталось вручить. А тут возникают сложности. Просто мужчины не знают, как лучше это сделать. Если с выбором изделия еще можно было попросить о помощи, то тут действуйте самостоятельно. А многим романтические поступки даются крайне сложно. Специально для вас собрали 5 действенных идей.

Идеальные советы

Летнее настроение

Лето в разгаре. Так почему бы не воспользоваться отпуском, чтобы сделать серьезный шаг в отношениях. Смена обстановки только поспособствует. Находитесь на море, тогда подарите любимой ракушку с необычным содержимым.

Утренняя забота

Почему бы не сделать обычное утро таким запоминающимся? Для этого закажите особенную кружку с главным вопросом и привяжите к ее ручке колечко. Ее вы можете вручить лично. Если сильно волнуетесь, оставьте на столе, а сами «якобы» отлучитесь раньше по делам.

Сладкое любопытство

Для этого прекрасно подойдут печенья с предсказаниями. Внутри каждой сладости должна лежать особенная записка. Так что перед этим сходите в кондитерскую и закажите свою коробочку. Внутрь ее не забудьте положить еще кольцо (только не в печенье).

Огни ночного города

Теплая погода только способствует для свидания на крыше. Для этого не нужно ничего такого: свечи, 2 пледа, легкий ужин. Главное, ваши слова и немного романтики (а ее подарит город).

Никаких слов

Для этого прекрасно подойдут фотографии. Сделайте альбом, который наполните фото из детства, вашими общими. Оставьте свободное место и рядом прикрепите записку «Это для наших семейных воспоминаний». Ну и не забудьте задать ей главный вопрос.

Это далеко не полный список вариантов, как можно романтично сделать возлюбленной предложение. Просто проявите немного фантазии, чтобы этот день ей запомнился на всю жизнь (но только приятными моментами). Так что от вас оригинальная идея, а от интернет-магазина «Оникс» кольцо. Как раз сейчас до 20.06.2018 действует акция до 20% на украшения. Признавайтесь в любви близким и будьте счастливы всю жизнь.