Женщине в детстве подарили пыль с Луны, а теперь она судится с NASA. Что случилось

14 июня, 2018, 11:30

Американка утверждает, что обладает маленьким флаконом лунной пыли, который ей в детстве подарил Нил Армстронг, и теперь подала в суд на NASA

Как пишет ARS Technica, женщина, похоже, обеспокоена тем, что правительство может попытаться "прийти за ним". NASA ранее занимало юридическую позицию, согласно которой "частные лица не могут владеть лунным материалом", и уголовно преследовало людей, которые претендуют на продажу такого лунного материала, или иным образом пытались захватить такие артефакты.

Лора Сикким утверждает, что ее отец, Том Мюррей, дружил с астронавтом Нилом Армстронгом; в семидесятые оба жили в Цинциннати, штат Коннектикут, и однажды Армстронг подарил им стеклянную пробирку с резиновой пробкой, заполненную светло-серой пылью; Лори, которой на тот момент было 10 лет, показали пробирку и записку: "Лори Энн Мюррей - Удачи - Нил Армстронг, Аполлон-11".

Лори говорит, что тогда подарок ее не заинтересовал: "Я любила куклы Барби и свой велосипед". Через полвека, когда родители Лоры умерли, она нашла пробирку и записку в деревянном ящике и вспомнила все.

В этом году Лора решила подтвердить свое право собственности на артефакт и наняла юриста, который составил официальный запрос в суд; суд присяжных города Вичита, штат Канзас должен решить, имеет ли Лор право хранить подарок астронавта.

Женщина проживает в Теннесси, а в Канзас обратилась из-за другого "лунного" случая: несколько лет назад в NASA опомнились и попытались отсудить у женщины по имени Нэнси Ли Карлсон сумку, в которой экипаж "Аполлона-11" привез образец лунного грунта.

Тогда суд в Канзасе принял, что Карлсон приобрела сумку законным образом (она купила ее меньше чем за тысячу долларов, когда NASA распродавало списанные вещи) и имеет право распоряжаться ею как посчитает нужным.

В прошлом году женщина продала сумку (вместе с частичками лунной пыли, приставшие к внутренней поверхности) за 1,8 миллиона долларов на аукционе Sotheby's.

Что именно находится внутри пробирки Лоры Сикким пока неизвестно - ее адвокат заказал экспертизу серого порошка, но анализ не позволил определить происхождение пыли.

Лора и ее адвокат надеются, что внутри пробирки лунный грунт, и готовятся на случай, если NASA будут претендовать на подарок: "Нет закона, который запрещает частным лицам владеть лунным материалом. Это не контрабанда", - пишет юрист Лоры. Журналисты издания Ars Technica написали в NASA, но им ответили, что, поскольку дело будет решаться в суде, никаких комментариев агентство давать пока не будет.

Справка:

Нил Олден Армстронг — американский военно-морской летчик ВМС США и астронавт. Командир "Аполлона 11" , который выполнил полет на Луну и первый землянин, который ступил на его поверхность (20-21 июля 1969).

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