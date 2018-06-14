Задержанную в Ялте крымскую татарку отпустили под подписку
14 июня, 2018, 10:43
27-летнюю крымскую татарку Элину Мемедову , которую 13 июня задержали в Ялте силовики, отпустили
Об этом сообщила "Крымская солидарность" на странице в Facebook.
По их информации, девушку увозили на допрос в следственный комитет.
"Родственники сообщили, что она находится в следственном комитете, ему должны предоставить адвоката для проведения допроса", - говорилось в сообщении.
Позже стало известно, что после допроса Элину Мемедову отпустили под подписку о невыезде.
- Напомним, девушку забрали на допрос после обыска. Ей инкриминируют ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).
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