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Задержанную в Ялте крымскую татарку отпустили под подписку

27-летнюю крымскую татарку Элину Мемедову , которую 13 июня задержали в Ялте силовики, отпустили

Об этом сообщила "Крымская солидарность" на странице в Facebook.

По их информации, девушку увозили на допрос в следственный комитет.

"Родственники сообщили, что она находится в следственном комитете, ему должны предоставить адвоката для проведения допроса", - говорилось в сообщении.

Позже стало известно, что после допроса Элину Мемедову отпустили под подписку о невыезде.

  • Напомним, девушку забрали на допрос после обыска. Ей инкриминируют ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).
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