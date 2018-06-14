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Ирландская букмекерская контора изобразила Путина геем


фото: paddypower.com
Ирландская букмекерская контора Paddy Power, в знак протеста против дискриминации прав ЛГБТ, изобразила Владимира Путина геем

Изображение российского президента появилось на сайте Paddy Power.

Ирландская букмекерская контора запустила акцию, согласно которой будет перечислять 10 тыс фунтов благотворительным ЛГБТ-организациям за каждый забитый гол сборной России на чемпионате мира-2018. Кроме того, Paddy Power пожертвует 50 тыс фунтов, независимо от того, забьет ли российская команда  хотя бы один гол.

Ирландские букмекеры проводят эту акцию в знак протеста против дискриминации прав представителей ЛГБТ-сообщества в России.

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