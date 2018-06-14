WBC назначила бой украинца Гвоздика против чемпиона мира
14 июня, 2018, 12:25
Всемирный боксерский совет санкционировал поединок украинца Александра Гвоздика против канадца Адониса Стивенсона
Об этом сообщает vringe.com.
WBC подтвердила, что в следующем поединке должны встретиться действующий обладатель титула в весе до 79,4 кг Адонис Стивенсон из Канады и Александр Гвоздик, который владеет титулом "временного" чемпиона мира. Боксерам дали время до 29 июня, чтобы договориться о бое, если они этого не сделают будут назначены промоутерские торги.
В мае Стивенсон защитил титул WBC, сведя вничью поединок против шведа Баду Джека. В марте Гвоздик стал "временным" чемпионом мира, победив француза Мехди Амара.
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