Водитель пытался прорваться через блокпост перед зоной ООС

14 июня, 2018, 22:28

На одном из стационарных блокпостов между Харьковской областью и Луганщиной сотрудники полиции пресекли попытку бесконтрольного въезда в зону ООС

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Работники полиции из состава Объединенных сил предложили водителю автомобиля Toyota Camry остановиться на блокпосту, представить для проверки документы и транспортное средство. Вместо этого нарушитель, которым оказался житель Харькова, проигнорировал требования дорожных знаков, разметки и работников Нацполиции об остановке, увеличил скорость и пытался спешно выехать с территории блокпоста.

Предупредительным выстрелом вверх и двумя попаданиями в колесо автомобиля сотрудники полиции пресекли попытку бесконтрольного въезда через блокпост. Водитель и пассажиры автомобиля были переданы в соответствующие органы, где осуществляется проверка их деятельности.

Командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Наевым принято решение о награждении работника Нацполиции, который пресек правонарушение на блокпосту.