Водитель пытался прорваться через блокпост перед зоной ООС
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Работники полиции из состава Объединенных сил предложили водителю автомобиля Toyota Camry остановиться на блокпосту, представить для проверки документы и транспортное средство. Вместо этого нарушитель, которым оказался житель Харькова, проигнорировал требования дорожных знаков, разметки и работников Нацполиции об остановке, увеличил скорость и пытался спешно выехать с территории блокпоста.
Предупредительным выстрелом вверх и двумя попаданиями в колесо автомобиля сотрудники полиции пресекли попытку бесконтрольного въезда через блокпост. Водитель и пассажиры автомобиля были переданы в соответствующие органы, где осуществляется проверка их деятельности.
Командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Наевым принято решение о награждении работника Нацполиции, который пресек правонарушение на блокпосту.
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-