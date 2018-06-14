Власти Донетчины превратили гуманитарно-логистический центр на коррупционный перевал, - Тука

14 июня, 2018, 08:49

Гуманитарно-логистический центр, который находится возле КПВВ "Майорск" в Донецкой области, уже месяц не работает

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Он отметил, что испытывает стыд, когда подписывает письмо международным организациям с просьбой купить пленку для КПВВ и помочь с обустройством там туалетов. Так же, как и когда подписывает письмо с просьбой оплатить стоимость полета украинских детей в Грузию на летний отдых.

"Стыд за то, что это не может (или не хочет) сделать само государство. Так же мне стыдно за то, что мы не смогли навести порядок на гуманитарно-логистическом центре, который местная власть превратила в коррупционный перевалочный центр. И, если я не смог навести порядок, то я с удовольствием докладываю о том, что уже месяц этот центр просто не работает. Хоть и стыдно признавать собственное бессилие, но лучше так, чем перевалка", - подчеркнул Тука.