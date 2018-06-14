Верховный суд отказался пересматривать приговор российскому военному Агееву
Об этом рассказал его адвокат Виктор Чевгуз, сообщает Укринформ.
"Я подал кассационную жалобу, но Верховный суд не принял ее к рассмотрению, сказав, что нет оснований для пересмотра приговора", - сказал адвокат.
По его словам, суд вынес приговор в конце мая. Чевгуз отметил, что Агеев продолжает находиться в Старобельском следственном изоляторе в Луганской области. Приговор ему вступил в силу 6 апреля.
Как известно, российский ефрейтор Виктор Агеев был взят в плен украинскими военными в Луганской области 24 июня 2017 вместе с еще тремя боевиками. Он подтвердил, что был отправлен на Донбасс вскоре после подписания контракта о службе в российской армии. 26 января Агеева приговорили к 10 годам лишения свободы по статье об участии в террористической организации.
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- Для освобождения украинских пленных Россия требует включить в списки на обмен русских и настаивает на "особом статусе Донбасса".
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