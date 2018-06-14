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Верховный суд отказался пересматривать приговор российскому военному Агееву

Виктор Агеев
Виктор Агеев
Кассационный уголовный суд Верховного суда отказался пересматривать приговор осужденному на 10 лет тюрьмы гражданину России Виктору Агееву, задержанному украинскими военными на Донбассе

Об этом рассказал его адвокат Виктор Чевгуз, сообщает Укринформ.

"Я подал кассационную жалобу, но Верховный суд не принял ее к рассмотрению, сказав, что нет оснований для пересмотра приговора", - сказал адвокат.

По его словам, суд вынес приговор в конце мая. Чевгуз отметил, что Агеев продолжает находиться в Старобельском следственном изоляторе в Луганской области. Приговор ему вступил в силу 6 апреля.

Как известно, российский ефрейтор Виктор Агеев был взят в плен украинскими военными в Луганской области 24 июня 2017 вместе с еще тремя боевиками. Он подтвердил, что был отправлен на Донбасс вскоре после подписания контракта о службе в российской армии. 26 января Агеева приговорили к 10 годам лишения свободы по статье об участии в террористической организации.

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