В столице Македонии вспыхнули протесты против нового названия страны
Об этом сообщает Радио Slobodna Evropa.
Около 1500 человек собрались в центре Скопье с пиротехникой и плакатами, призывая к отставке правительства. Участники акции пели патриотические песни и скандировали лозунги "Отставка Заева" и "Мы не принимаем это название".
Среди демонстрантов была большая группа лиц в масках. Некоторые из них бросали в полицейских бутылки и камни.
Официального организатора у акции не было, но в соцсетях несколько националистических групп призвали к протестам, и среди них наиболее активными были призывы группы Всемакедонской национального совета.
Страшо Олумчев, президент совета, заявил, что граждане собрались спонтанно, и они возмущены соглашением с Грецией и что "этот протест является лишь предупреждением, потому что никто не имеет права изменить конституционное название государства и право решать национальные проблемы имеют только граждане".
Среди протестующих не было политиков. Через два часа демонстранты начали покидать площадь перед парламентом.
Ранее Афины и Скопье договорились о том, что БЮРМ будет переименована в Республику Северная Македония.
После чего президент Македонии Георге Иванов заявил, что не подпишет соглашение с Грецией о переименовании страны.
По его словам, соглашение о переименовании Македонии содержит слишком много уступок Греции.
"Это вредное соглашение, которое является уникальным для истории человечества, оно является неуместным и неприемлемым для меня, оно нарушает Конституцию, законы и подрывает государственные институты. Я не буду легализовать политическую самодеятельность правительства ", - сказал Иванов.
Спор относительно названия Македонии тянулся с 1991 года - времени обретения независимости Македонией. Из-за этого длительное время блокировалось вступление Македонии в ЕС и НАТО.
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