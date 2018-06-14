В столице Македонии вспыхнули протесты против нового названия страны

14 июня, 2018, 14:29

В столице Македонии у здания парламента прошла акция протеста против изменения названия страны по договору с Грецией

Об этом сообщает Радио Slobodna Evropa.

Около 1500 человек собрались в центре Скопье с пиротехникой и плакатами, призывая к отставке правительства. Участники акции пели патриотические песни и скандировали лозунги "Отставка Заева" и "Мы не принимаем это название".

Среди демонстрантов была большая группа лиц в масках. Некоторые из них бросали в полицейских бутылки и камни.

Официального организатора у акции не было, но в соцсетях несколько националистических групп призвали к протестам, и среди них наиболее активными были призывы группы Всемакедонской национального совета.

Страшо Олумчев, президент совета, заявил, что граждане собрались спонтанно, и они возмущены соглашением с Грецией и что "этот протест является лишь предупреждением, потому что никто не имеет права изменить конституционное название государства и право решать национальные проблемы имеют только граждане".

Среди протестующих не было политиков. Через два часа демонстранты начали покидать площадь перед парламентом.

Ранее Афины и Скопье договорились о том, что БЮРМ будет переименована в Республику Северная Македония.

После чего президент Македонии Георге Иванов заявил, что не подпишет соглашение с Грецией о переименовании страны.

По его словам, соглашение о переименовании Македонии содержит слишком много уступок Греции.

"Это вредное соглашение, которое является уникальным для истории человечества, оно является неуместным и неприемлемым для меня, оно нарушает Конституцию, законы и подрывает государственные институты. Я не буду легализовать политическую самодеятельность правительства ", - сказал Иванов.

Спор относительно названия Македонии тянулся с 1991 года - времени обретения независимости Македонией. Из-за этого длительное время блокировалось вступление Македонии в ЕС и НАТО.