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В Нидерландах сожалеют о создании почтовой марки, где футболист мячом сбил MH17

Почта Нидерландов сожалеет о производстве марки с изображением футболиста, который сбивает самолет MH17

Об этом сообщает нидерландская государственная телерадиокомпания NOS.

Недавно в Нидерландах оператор почтовой связи напечатал марки с зображанням российского футболиста, который мячом сбивает самолет в воздухе.

Известно, что такие марки заказали на сайте PostNL, где любой человек может спроектировать и заказать себе марки с персональным изображением. Компания подтвердила, что был сделан заказ на письмо с десятью такими марками.

Впоследствии PostNL заявила, что сожалеет о производстве марок с изображением, которое может быть для кого-то оскорбительным.

"Ответственность за производство марок полностью лежит на лице, которое их заказывает", - отмечает компания.

В общих правилах PostNL запрещается печатать любые изображения оскорбительного или политического характера. До сих пор неизвестно, принимаются ли какие либо меры по заказчика марок.

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