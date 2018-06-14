В Нидерландах сожалеют о создании почтовой марки, где футболист мячом сбил MH17

14 июня, 2018, 15:17

Почта Нидерландов сожалеет о производстве марки с изображением футболиста, который сбивает самолет MH17

Об этом сообщает нидерландская государственная телерадиокомпания NOS.

Недавно в Нидерландах оператор почтовой связи напечатал марки с зображанням российского футболиста, который мячом сбивает самолет в воздухе.

Известно, что такие марки заказали на сайте PostNL, где любой человек может спроектировать и заказать себе марки с персональным изображением. Компания подтвердила, что был сделан заказ на письмо с десятью такими марками.

Впоследствии PostNL заявила, что сожалеет о производстве марок с изображением, которое может быть для кого-то оскорбительным.

"Ответственность за производство марок полностью лежит на лице, которое их заказывает", - отмечает компания.

В общих правилах PostNL запрещается печатать любые изображения оскорбительного или политического характера. До сих пор неизвестно, принимаются ли какие либо меры по заказчика марок.