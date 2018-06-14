В Нидерландах сожалеют о создании почтовой марки, где футболист мячом сбил MH17
Об этом сообщает нидерландская государственная телерадиокомпания NOS.
Недавно в Нидерландах оператор почтовой связи напечатал марки с зображанням российского футболиста, который мячом сбивает самолет в воздухе.
Известно, что такие марки заказали на сайте PostNL, где любой человек может спроектировать и заказать себе марки с персональным изображением. Компания подтвердила, что был сделан заказ на письмо с десятью такими марками.
Впоследствии PostNL заявила, что сожалеет о производстве марок с изображением, которое может быть для кого-то оскорбительным.
"Ответственность за производство марок полностью лежит на лице, которое их заказывает", - отмечает компания.
В общих правилах PostNL запрещается печатать любые изображения оскорбительного или политического характера. До сих пор неизвестно, принимаются ли какие либо меры по заказчика марок.
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