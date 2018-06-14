В Минобороны показали новый бронеавтомобиль "Новатор"
14 июня, 2018, 15:59
Министр обороны Украины Степан Полторак осмотрел новый продукт украинского военно-промышленного комплекса - бронеавтомобиль "Новатор"
Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак в Facebook.
Глава Минобороны отметил, что "Новатор" рассматривается, как один из возможных вариантов, который будет поставлен на вооружение в подразделения ВС Украины.
"Сейчас мы рассматриваем вопрос об установке на данный автомобиль противотанковых комплексов отечественного производства "Стугна" и "Корсар", - говорится в сообщении.
- Напомним, 10 апреля на юге Одесской области начались государственные испытания ракетного комплекса "Ольха".
- Впоследствии стало известно, что в 2018 году начнется серийное производство украинских ракетных комплексов "Ольха".
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