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В Минобороны показали новый бронеавтомобиль "Новатор"


фото: Facebook
Министр обороны Украины Степан Полторак осмотрел новый продукт украинского военно-промышленного комплекса - бронеавтомобиль "Новатор"

Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак в Facebook.

Глава Минобороны отметил, что "Новатор" рассматривается, как один из возможных вариантов, который будет поставлен на вооружение в подразделения ВС Украины.

"Сейчас мы рассматриваем вопрос об установке на данный автомобиль противотанковых комплексов отечественного производства "Стугна" и "Корсар", - говорится в сообщении.

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