В Минобороны показали новый бронеавтомобиль "Новатор"

14 июня, 2018, 15:59

Министр обороны Украины Степан Полторак осмотрел новый продукт украинского военно-промышленного комплекса - бронеавтомобиль "Новатор"

Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак в Facebook.

Глава Минобороны отметил, что "Новатор" рассматривается, как один из возможных вариантов, который будет поставлен на вооружение в подразделения ВС Украины.

"Сейчас мы рассматриваем вопрос об установке на данный автомобиль противотанковых комплексов отечественного производства "Стугна" и "Корсар", - говорится в сообщении.