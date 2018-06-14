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В Киеве сложили символическую гору костей перед посольством России

В Киеве возле посольства Российской Федерации активисты устроили акцию с призывом бойкотировать чемпионат мира по футболу, который проходит в РФ

Об этом сообщает ТСН.

Участники мероприятия требовали освободить украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают в российских тюрьмах, и держали в руках плакаты авторства Андрея Ярмоленко.

Возле здания дипломатического представительства активисты сложили символическую гору костей как напоминание о жертвах кремлевского режима.

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