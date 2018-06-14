В Киеве сложили символическую гору костей перед посольством России
14 июня, 2018, 20:21
В Киеве возле посольства Российской Федерации активисты устроили акцию с призывом бойкотировать чемпионат мира по футболу, который проходит в РФ
Об этом сообщает ТСН.
Участники мероприятия требовали освободить украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают в российских тюрьмах, и держали в руках плакаты авторства Андрея Ярмоленко.
Возле здания дипломатического представительства активисты сложили символическую гору костей как напоминание о жертвах кремлевского режима.
- Напомним, нынешний чемпионат мира по футболу начался в России 14 июня. Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко предостерегла футбольных болельщиков от поездки на чемпионат мира в России.
- Британский певец Робби Уильямс показал некультурный жест во время церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России.
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