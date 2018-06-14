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В Киеве появилось 25 новых карет "скорой"


фото: Дмитро Білоцерковець
В Киеве появилось 25 новых автомобилей скорой помощи современным медицинским оборудованием

Об этом сообщил советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец на своей странице в Facebook.

"24 автомобиля скорой помощи и 1 специально оборудованный автомобиль для срочной доставки медикаментов и вакцин (BMV - подарок городу от АВТ Бавария)", - написал советник мэра.

  • Напомним, в Херсоне автомобиль "скорой помощи" сбил насмерть женщину, которая переходила дорогу на зеленый свет.
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