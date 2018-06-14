В Киеве появилось 25 новых карет "скорой"

14 июня, 2018, 08:08

В Киеве появилось 25 новых автомобилей скорой помощи современным медицинским оборудованием

Об этом сообщил советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец на своей странице в Facebook.

"24 автомобиля скорой помощи и 1 специально оборудованный автомобиль для срочной доставки медикаментов и вакцин (BMV - подарок городу от АВТ Бавария)", - написал советник мэра.