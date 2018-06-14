В Харькове десятый день "минируют" 5 бизнес-центров

14 июня, 2018, 12:52

В Харькове уже десятый день подряд неизвестные злоумышленники сообщают о минировании пяти бизнес-центров

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.

"В сообщениях указано, что заминировано помещение бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском", - отмечают на сайте полиции.

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Для проверки информации на место происшествия выехали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Проводится осмотр помещений.

Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений. Продолжается проверка.

Как сообщалось, начиная с 5 июня в правоохранительные органы ежедневно поступают сообщения о минировании этих пяти бизнес-центров в Харькове. Ни одно сообщение не подтвердилось.