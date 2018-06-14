В Харькове десятый день "минируют" 5 бизнес-центров
Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.
"В сообщениях указано, что заминировано помещение бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском", - отмечают на сайте полиции.
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Для проверки информации на место происшествия выехали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Проводится осмотр помещений.
Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений. Продолжается проверка.
Как сообщалось, начиная с 5 июня в правоохранительные органы ежедневно поступают сообщения о минировании этих пяти бизнес-центров в Харькове. Ни одно сообщение не подтвердилось.
- Напомним, на Житомирщине правоохранители задержали злоумышленника, который ночью сообщил о заминировании двух вокзалов во Львове
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