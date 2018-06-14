Усик призвал WBSS наконец назначить дату боя с Гассиевым

14 июня, 2018, 10:54

Александр Усик призвал Всемирную боксерскую суперсерию назначить дату его поединка с Муратом Гассиевым

Об этом украинский боксер написал в Instagram.

"Хочу прояснить ситуацию по поводу финала WBSS. Я готовлюсь к финалу, и именно к Мурату Гассиеву. Если кого-то из нас не будет в этом финале, то этот турнир имени великого Мохаммеда Али теряет весь смысл, я хочу этот бой, уверен что и Мурат тоже. И множество любителей бокса ждет этот бой. Так давайте уже его проведем ", - написал Усик.