Усик призвал WBSS наконец назначить дату боя с Гассиевым
Об этом украинский боксер написал в Instagram.
"Хочу прояснить ситуацию по поводу финала WBSS. Я готовлюсь к финалу, и именно к Мурату Гассиеву. Если кого-то из нас не будет в этом финале, то этот турнир имени великого Мохаммеда Али теряет весь смысл, я хочу этот бой, уверен что и Мурат тоже. И множество любителей бокса ждет этот бой. Так давайте уже его проведем ", - написал Усик.
Всем добрый вечер, хочу прояснить ситуацию по поводу финала WBSS. Я готовлюсь к финалу, и конкретно к Мурату Гасиеву. Если кого-то из нас не будет в этом финале, то этот турнир имени великого Мохаммеда АЛИ теряет весь смысл, я хочу этот бой, уверен что и Мурат тоже. И множество любителей бокса ждёт этот бой. Так давайте уже его проведём.
- Финальный бой WBSS между Усиком и Гассиевым должен быть в мае, однако был перенесен из-за травмы украинца.
- Команда Гассиева стремилась организовать поединок в России, однако украинец категорически настоял, чтобы встреча состоялась на нейтральной территории.
- Усик является чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям WBO и WBC, Гассиев владеет титулами IBF и WBA.
- Накануне Александр Усик впервые попал в топ-10 престижного рейтинга лучших боксеров мира по версии журнала The Ring.
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-