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Усик призвал WBSS наконец назначить дату боя с Гассиевым


фото: isport.ua
Александр Усик призвал Всемирную боксерскую суперсерию назначить дату его поединка с Муратом Гассиевым

Об этом украинский боксер написал в Instagram.

"Хочу прояснить ситуацию по поводу финала WBSS. Я готовлюсь к финалу, и именно к Мурату Гассиеву. Если кого-то из нас не будет в этом финале, то этот турнир имени великого Мохаммеда Али теряет весь смысл, я хочу этот бой, уверен что и Мурат тоже. И множество любителей бокса ждет этот бой. Так давайте уже его проведем ", - написал Усик.

  • Финальный бой WBSS между Усиком и Гассиевым должен быть в мае, однако был перенесен из-за травмы украинца.
  • Команда Гассиева стремилась организовать поединок в России, однако украинец категорически настоял, чтобы встреча состоялась на нейтральной территории.
  • Усик является чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям WBO и WBC, Гассиев владеет титулами IBF и WBA.
  • Накануне Александр Усик впервые попал в топ-10 престижного рейтинга лучших боксеров мира по версии журнала The Ring.
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