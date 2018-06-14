Украинская авиакомпания открывает первый международный рейс из Житомира

14 июня, 2018, 11:21

Авиакомпания YanAir открывает регулярные рейсы из аэропорта Житомир в Грузию, в Батуми

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

Первый рейс для заказа в системе бронирования доступен на понедельник, 30 июля, на четыре утра. Продолжительность полета составит 2,5 часа, стоимость билета в Батуми и обратно - 4965 гривен (2328 гривен в одну сторону).

На рейсе в Батуми всем пассажирам предоставляется питание и напитки. Также в стоимость билета входит багаж весом до 23 кг и ручная кладь - до 7 килограммов.

До конца лета запланировано еще 4 рейса из Житомира в Батуми - 6, 13, 20 и 27 августа. И в эти же дни состоятся перелеты из Батуми обратно в Житомир.