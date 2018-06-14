Труба не рассматривает создание Бюро военной юстиции
14 июня, 2018, 13:29
Директор Государственного бюро расследований Роман Труба не видит целесообразности создания Государственного бюро военной юстиции
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Во время общения с журналистами Труба отметил, что Госбюро расследований начнет работу в сентябре 2018 года. Среди приоритетных направлений бюро - должностные преступления, которые совершены топ-чиновниками, и военные преступления.
"Хочу отметить: никакого Государственного бюро военной юстиции создано не будет", - подчеркнул Труба.
По его словам, следующий приоритет работы ГБР - это противодействие нарушениям прав человека в работе правоохранительных органов и судебной системы.
- В марте главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос призвал создать Государственное бюро военной юстиции за аналогом НАБУ.
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