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Труба не рассматривает создание Бюро военной юстиции


фото: sud.ua
Директор Государственного бюро расследований Роман Труба не видит целесообразности создания Государственного бюро военной юстиции

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Во время общения с журналистами Труба отметил, что Госбюро расследований начнет работу в сентябре 2018 года. Среди приоритетных направлений бюро - должностные преступления, которые совершены топ-чиновниками, и военные преступления.

"Хочу отметить: никакого Государственного бюро военной юстиции создано не будет", - подчеркнул Труба.

По его словам, следующий приоритет работы ГБР - это противодействие нарушениям прав человека в работе правоохранительных органов и судебной системы.

  • В марте главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос призвал создать Государственное бюро военной юстиции за аналогом НАБУ.
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