Трамп заявил о желании вывести американские войска с Корейского полуострова
14 июня, 2018, 12:52
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы полностью вывести американские войска с территории Корейского полуострова.
Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.
Он отметил, что это необходимо сделать после полного выполнения договоренностей с КНДР.
"Я хотел бы вывести войска, как только это станет возможным, потому что это стоит нам много-много денег", - заявил Трамп.
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Президент США напомнил, что на Корейском полуострове находятся 32 тысячи американских военных.
- Ранее Трамп заявил, что КНДР отныне больше не представляет ядерной угрозы.
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