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Трамп заявил о желании вывести американские войска с Корейского полуострова

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы полностью вывести американские войска с территории Корейского полуострова.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

Он отметил, что это необходимо сделать после полного выполнения договоренностей с КНДР.

"Я хотел бы вывести войска, как только это станет возможным, потому что это стоит нам много-много денег", - заявил Трамп.

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Президент США напомнил, что на Корейском полуострове находятся 32 тысячи американских военных.

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