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Ситуация на Донбассе остается сложной: ранены четверо бойцов ВСУ

За прошедшие сутки четверо украинских военнослужащих получили ранения на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

В течение минувших суток ситуация на Востоке Украины оставалась сложной и контролируемой. На всей линии столкновения продолжались интенсивные боевые действия.

Российско-оккупационные войска 33 раза открывали огонь по позициям украинской армии, из которых 11 раз использовали 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы. Подразделения украинских войск вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.

В районах населенных пунктов Новотошковское, Новоалександровка и Новозвановка, что на Луганщине оккупанты безрезультатно пытались вытеснить наши подразделения с выгодных оборонительных позиций.

На Горловском направлении интенсивные боевые действия продолжались преимущественно с применением стрелкового оружия в районах населенных пунктов Гладосове и Зайцевое.

На Донецком, в районе города Авдеевка, враг прибег к ведению огня из минометов. На Мариупольском направлении активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Талаковка и Водяное.

"Во время боевых действий четыре наших защитника получили ранения. Раненых оперативно доставили в госпиталь, их жизни ничего не угрожает. По данным разведки, уничтожен один и ранены пять оккупантов российско-террористических войск", - подытожили в штабе.

В течение ночи 14 июня враги один раз били из тяжелого вооружения по нашим позициям из района населенного пункта Докучаевск.

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