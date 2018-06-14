Синоптик рассказала, каким областям завтра грозят грозовые дожди
Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.
Она отметила, что погода в стране остается неустойчивой и разнообразной. Просто сейчас в западных областях можно наблюдать дожди. А вот в Черновицкой, Хмельницкой и Тернопольской областях ситуация сложнее - там грозы и сильные ливни.
Завтра в западных регионах остается высокая вероятность гроз, ливней и шквалистого ветра, дожди охватят Север страны. Дождь также может накрыть и Харьковщину, Полтавщину, Кропивницкий и Черкассы.
Тем временем в Днепропетровской области и в восточных и южных регионах завтра будет сухо и жарко - до 33-34 градусов. На Западе будет свежая погода, в пределах 21-25 градусов. Итого воздуха в Украине 15 июня прогреется до 24-29 градусов.
В столице Украины завтра ожидаются грозовые дожди и шквалы ветра, температура составит 25-26 градусов тепла.
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