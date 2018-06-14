Синоптик рассказала, каким областям завтра грозят грозовые дожди

14 июня, 2018, 10:23

14 и 15 июня в некоторых областях Украины ожидаются грозовые дожди, в восточных и южных регионах будет 34-градусная жара

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что погода в стране остается неустойчивой и разнообразной. Просто сейчас в западных областях можно наблюдать дожди. А вот в Черновицкой, Хмельницкой и Тернопольской областях ситуация сложнее - там грозы и сильные ливни.

Завтра в западных регионах остается высокая вероятность гроз, ливней и шквалистого ветра, дожди охватят Север страны. Дождь также может накрыть и Харьковщину, Полтавщину, Кропивницкий и Черкассы.

Тем временем в Днепропетровской области и в восточных и южных регионах завтра будет сухо и жарко - до 33-34 градусов. На Западе будет свежая погода, в пределах 21-25 градусов. Итого воздуха в Украине 15 июня прогреется до 24-29 градусов.

В столице Украины завтра ожидаются грозовые дожди и шквалы ветра, температура составит 25-26 градусов тепла.