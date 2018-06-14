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Сутки в ООС: четверо украинских бойцов получили ранения, ликвидированы 5 боевиков


фото: pressjfo.news
В течение 13 июня российско-оккупационные войска 33 раза нарушали режим прекращения огня, из них 11 раз применяли тяжелое вооружение

Об этом заявил спикер Операции объединенных сил старший лейтенант Николай Бондарчук в Facebook.

На Луганском направлении наиболее напряженной остается ситуация в районе населенного пункта Новотошковское. Приоритетной задачей противника на этом направлении остается вытеснение украинских позиций и овладение в полном объеме Бахмутско трассой.

В районе населенных пунктов Новоалександровка, Золотое и Новозвановка противник прибегал к ведению беспокоящего огня с применением минометов 120-го и 82-го калибра. На Светлодарском направлении под прицельным огнем противника оказались позиции ВСУ в районе населенных пунктов Гладосово и Луганское, где противник применял огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

"В ходе боя два террориста из состава ДРГ были уничтожены. С нашей стороны легко ранен один военнослужащий", - говорится в сообщении.

Еще трех боевиков ликвидировали во время попытки противника вернуть под контроль населенный пункт Южное, что на Горловском направлении. Оккупанты под прикрытием темноты пытались просочиться на подступы к Торецку. Умелыми действиями подразделений Королевской бригады атаки противника были отбиты.

"В ходе боев за населенные пункты Южное и Зайцево трое наших защитников были ранены. Все они сейчас находятся в госпиталях. Их жизни ничего не угрожает", - добавляет Бондарчук.

Наибольшую активность противник проявлял на Донецком направлении. Дважды под огнем противника были наши подразделения, которые обороняют Авдеевку и Верхнеторецкое, где противник предпринял провокационные обстрелы из минометов. Несмотря на это, подразделения Объединенных сил придерживались режима прекращения огня и обеспечили безопасное проведение работ на Донецкой фильтровальной станции.

Наиболее опасной остается ситуация на Мариупольском направлении, где противник пренебрегая любыми договоренностями продолжает осуществлять мощное огневое воздействие по подразделениям наших войск, обороняющихся в районе населенных пунктов Водяное, Гнутово, Широкино, Лебединское, Талаковка.

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