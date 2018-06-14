Сопрано и электронщина: украинско-итальянский дуэт Boxedge & Maryana Bodnar - на Форуме Via Carpatia

14 июня, 2018, 15:46

Украинско-итальянский муизчний проект Boxedge & Maryana Bodnar выступит на Первом международном форуме стран Восточной и Центральной Европы Via Carpatia 23 июня

Boxedge & Maryana Bodnar – музыкальный проект тернопольской оперной певицы Марьяны Боднар и итальянского композитора и саунд-продюсера Boxedge. Дуэт создает треки, сочетая современную электронную музыку и классику оперного пения.

Самые популярные синглы дуэта - Invocation и Under The Moon.

Boxedge & Maryana Bodnar - мостик между прошлым и будущим.

"Для нас очень важно, что участники Boxedge & Maryana Bodnar согласились выступить на нашем фестивале. Именно здесь, в Криворивне, столице Гуцульщины, где сохранилась украинская традиция, в своем аутентичном виде заиграет столь интересная и неординарная группа", - председатель оргкомитета Форума отмечает Лилия Млинарич.

Проект Boxedge & Maryana Bodnar выступит на Международном форуме Via Carpatia 23 июня в сек. Криворивня Ивано-Франковской области. Концерт стартует в 21:15. Вход свободный.

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