Сопрано и электронщина: украинско-итальянский дуэт Boxedge & Maryana Bodnar - на Форуме Via Carpatia
Boxedge & Maryana Bodnar – музыкальный проект тернопольской оперной певицы Марьяны Боднар и итальянского композитора и саунд-продюсера Boxedge. Дуэт создает треки, сочетая современную электронную музыку и классику оперного пения.
Самые популярные синглы дуэта - Invocation и Under The Moon.
Boxedge & Maryana Bodnar - мостик между прошлым и будущим.
"Для нас очень важно, что участники Boxedge & Maryana Bodnar согласились выступить на нашем фестивале. Именно здесь, в Криворивне, столице Гуцульщины, где сохранилась украинская традиция, в своем аутентичном виде заиграет столь интересная и неординарная группа", - председатель оргкомитета Форума отмечает Лилия Млинарич.
Проект Boxedge & Maryana Bodnar выступит на Международном форуме Via Carpatia 23 июня в сек. Криворивня Ивано-Франковской области. Концерт стартует в 21:15. Вход свободный.
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