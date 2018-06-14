СМИ наемников распространяют фейки о переходе служащего ВСУ к оккупантам

14 июня, 2018, 07:46

Пропагандистские СМИ террористических организации "Л/ДНР" распространили ложную информацию о переходе военнослужащего 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Тараса Гапьяка на сторону террористов

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

На самом деле военнослужащий попал в плен еще в марте 2017 года. После своего освобождения в рамках обмена, который состоялся 27 декабря 2017 года, Гапьяк дал письменные показания, как именно готовятся фейковые сюжеты для российских СМИ с «признаниями» украинских заложников.

"Меня доставили в “военную комендатуру” (ул. Гастелло, 40 Артемовского района. Луганск). Там меня разместили в подвальной одноместной комнате. Того же дня меня забрали на допрос девять человек, из которых шесть – охранники, а три проводили допрос. Все скрывали лицо, называли себя “россиянами”, - рассказал Тарас.

Во время допроса военный понял, что указанные лица из подразделения "Купол". Некоторые из них имели нарукавный знак в виде треснувшего пополам церковного купола на черном фоне без надписей.

“Купола” раз в два-три дня проводили допросы, применяя физическую силу, электрошокер, электрический ток от телефонного аппарата “ТА-57”, били резиновыми дубинками, выбивали признания в содействии спецслужбам Украины. Также физически издевались и применяли пытки, когда отказался учить и озвучить предоставленный мне текст на допросе, где снимали видеосюжет для оккупационных СМИ", - говорится в сборнике показаний пленных бойцами ОРДЛО.

Находясь 279 суток в застенках российских террористов, Гапьяк смог идентифицировать девятнадцать наемников из состава так называемой "военной комендатуры ЛНР", которые лично причастны к пыткам украинских заложников. Подробная информация о каждом размещена на сайте "Миротворец".