СБУ должна прекратить расследовать экономические преступления, - представительство ЕС
14 июня, 2018, 12:35
Служба безопасности Украины не должна заниматься расследованием экономических преступлений, а заниматься защитой гостайны и противодействием терроризму
Об этом сообщил глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, передает РБК-Украина.
"По нашему мнению (представительства ЕС, - ред.), СБУ должна сосредоточиться на трех и только трех основных видах деятельности: защита государственной тайны, контрразведывательная деятельность и противодействие терроризму", - заявил Мингарелли.
И подчеркнул, что СБУ должна прекратить расследовать экономические преступления.
"СБУ должна прекратить осуществлять любые другие правоохранительные задачи или функции. Особенно, что касается борьбы с экономической преступностью. СБУ не должна участвовать в этом направления", - добавил глава Представительства ЕС.
- Напомним, ранее Мингарелли заявлял, что люди, которые не видят реформ в Украине, - "идиоты, или ограниченные".
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