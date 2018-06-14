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СБУ должна прекратить расследовать экономические преступления, - представительство ЕС


фото: segodnya.ua
Служба безопасности Украины не должна заниматься расследованием экономических преступлений, а заниматься защитой гостайны и противодействием терроризму

Об этом сообщил глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, передает РБК-Украина.

"По нашему мнению (представительства ЕС, - ред.), СБУ должна сосредоточиться на трех и только трех основных видах деятельности: защита государственной тайны, контрразведывательная деятельность и противодействие терроризму", - заявил Мингарелли.

И подчеркнул, что СБУ должна прекратить расследовать экономические преступления.

"СБУ должна прекратить осуществлять любые другие правоохранительные задачи или функции. Особенно, что касается борьбы с экономической преступностью. СБУ не должна участвовать в этом направления", - добавил глава Представительства ЕС.

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