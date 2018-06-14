Саммит Украина-НАТО могут разблокировать в последний момент, - Климпуш-Цинцадзе
Об этом она заявила в четверг в прямом эфире Украинского радио.
Как известно, Будапешт еще с прошлого года, в знак протеста против принятия Киевом образовательного закона, блокирует заседания Комиссии Украина-НАТО (КУН) на уровне министров. Венгерское правительство также пообещало, что не допустит проведения КУН на уровне глав государств и правительств, которая должна была состояться во время саммита НАТО 11-12 июля.
Вице-премьер настаивает, что нельзя с уверенностью говорить о сохранении этой блокады.
"Иногда бывает, что на саммитах до последнего дня нет решения по отдельным вопросам. Поэтому есть шанс, что в последний момент будет принято решение, что Комиссия Украина-НАТО (на президентском уровне) будет проведена", - пояснила она.
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Климпуш-Цинадзе признала, что наши партнеры в Альянсе сейчас пытаются убедить Венгрию отказаться от блокады.
"Это не только Соединенные Штаты – так же другие страны аргументировано присоединяются (к переговорам) с аргументами, почему диалог на высоком уровне должен быть разблокирован", - заявила она.
Вице-премьер также подчеркнула, что президент Петр Порошенко "точно примет участие в саммите НАТО". "Но формат еще не определен", - добавила она.
- Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Венгрия продолжает блокировать сотрудничество Украина-НАТО на высшем уровне.
- А заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, что без помощи США будет трудно снять блокаду заседания комиссии "Украина-НАТО".
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