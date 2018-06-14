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Ряд областей сегодня снова накроют грозовые дожди и град


фото: pravda.if
В некоторых областях Украины 14 июня ожидается осложнение погодных условий

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что сегодня грозы, шквалы до 15-20 м/с и град ожидаются в западных, Житомирской и Винницкой областях.

Тем временем в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, днем и в Винницкой и Хмельницкой областях возможны сильные дожди.

  • Напомним, что 12 июня в результате осложнения погодных условий на территории Украины было обесточено 238 населенных пунктов. В частности, в Иршавском и Тячевском районах Закарпатской области были повреждены кровли 194 частных домов и 22 объектов социального назначения в восьми населенных пунктах.
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