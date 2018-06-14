Ряд областей сегодня снова накроют грозовые дожди и град

14 июня, 2018, 09:58

В некоторых областях Украины 14 июня ожидается осложнение погодных условий

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что сегодня грозы, шквалы до 15-20 м/с и град ожидаются в западных, Житомирской и Винницкой областях.

Тем временем в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, днем и в Винницкой и Хмельницкой областях возможны сильные дожди.