Россияне неудачно пытались атаковать Лебединское на Донетчине, - штаб ООС

14 июня, 2018, 19:35

14 июня противник на Донбассе 10 раз нарушался режим прекращения огня, из них 6 раз - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В ходе боевых действий за текущие сутки потерь среди украинских военных нет. Противник в районе населенных пунктов Новотошковское и Новотроицкое на Луганщине в очередной раз применял 120- и 82-мм минометы.

На Донетчине против защитников населенных пунктов Водяное и Богдановка боевики использовали тяжелое вооружение.

Активные действия противника были замечены на Мариупольском направлении. Лебединское противник пытался атаковать под прикрытием 122-мм артиллерии и минометов 120-го калибра. Ответ морских пехотинцев сорвал планы противника, заявили в штабе.