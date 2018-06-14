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Россияне неудачно пытались атаковать Лебединское на Донетчине, - штаб ООС

14 июня противник на Донбассе 10 раз нарушался режим прекращения огня, из них 6 раз - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В ходе боевых действий за текущие сутки потерь среди украинских военных нет. Противник в районе населенных пунктов Новотошковское и Новотроицкое на Луганщине в очередной раз применял 120- и 82-мм минометы.

На Донетчине против защитников населенных пунктов Водяное и Богдановка боевики использовали тяжелое вооружение.

Активные действия противника были замечены на Мариупольском направлении. Лебединское противник пытался атаковать под прикрытием 122-мм артиллерии и минометов 120-го калибра. Ответ морских пехотинцев сорвал планы противника, заявили в штабе.

 

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