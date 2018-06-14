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Россия нарушает религиозные свободы в Крыму и на Донбассе, - проект резолюции Сената США

В Сенате США представлена резолюция, которая возлагает на РФ ответственность за нарушение религиозных свобод во временно оккупированном Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей

Об этом сообщает посольство Украины в США.

Двухпартийная группа сенаторов во главе с председателем Хельсинской комиссии США Роджером Викером представила проект резолюции по ситуации в области религиозных свобод в регионе ОБСЕ.

Как, в частности, отмечается в резолюции, учитывая то, что власть России совершила вторжение в украинский Крым и его оккупировала, она обязана в соответствии с требованиями международного права, в том числе согласно Женевских конвенций, защищать религиозные свободы жителей оккупированной территории.

Как отмечается, в течение всего времени оккупации Крыма РФ несет ответственность за нарушение религиозных свобод на полуострове, которые, как подчеркивается, уже имели место в виде похищений, задержаний и заключений представителей отдельных религиозных групп, включая мусульманами из числа крымских татар, прихожан УПЦ Киевского патриархата, УГКЦ и христиан-протестантов.

Особо в проекте резолюции говорится об аналогичной ответственности РФ за соблюдение религиозных свобод на контролируемых ею территориях Донецкой и Луганской областей.

В документе содержится призыв к президенту США ввести санкции в виде отказа в американской визе и замораживание собственности в отношении иностранных лиц, напрямую или косвенно причастных к нарушениям религиозных свобод на временно оккупированных Россией территориях Украины.

 

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