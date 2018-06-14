Россия на переговорах в Минске снова требует "особого статуса Донбасса"

14 июня, 2018, 16:58

Для освобождения украинских пленных Россия требует включить в списки на обмен россиян и настаивает на "особом статусе Донбасса"

Об этом заявил полпред РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов после переговоров в Минске, передает ТАСС.

"Для реализации задачи обмена по принципу "всех на всех" российская делегация настаивает вернуть в список лиц для обмена граждан России, удерживаемых украинской стороной", – заявил он.

Отметим, что Украина не раз предлагала вернуть граждан РФ, но Россия не соглашается на обмен 23 осужденных россиян на украинских политических заключенных.

Российская делегация отвергла украинские предложения по выполнению безопасностной составляющей Минских договоренностей. Грызлов в ответ напомнил об условиях Москвы относительно урегулирования конфликта через так называемый особый статус Донбасса.

"Особый статус Донбасса и амнистия участникам конфликта с обеих сторон остаются безальтернативными мерами по урегулированию ситуации. Россия призывает Украину приступить к обсуждению политического урегулирования конфликта", – добавил Грызлов.

Также стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ, которым снова назначил своим помощником Владислава Суркова, сообщает Интерфакс. Сурков продолжит "заниматься урегулированием конфликта на востоке Украины", заявил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.