Россия часто устраивает провокации против жителей приграничных районов Украины, - Госпогранслужба

14 июня, 2018, 20:49

Спецслужбы России регулярно задерживают жителей приграничных районов Украины, допрашивают и бьют их, заставляя взять на себя ответственность за нераскрытые преступления

Об этом рассказал пресс-секретарь главы Госпогранслужбі Олег Слободян в эфире Еспресо.TV.

"Мы постоянно получаем информацию от жителей приграничных районов о том, что человек поехал в Россию за продуктами, а на обратном пути его задержали, допросили, угрожали. Иногда даже били и пытались завербовать. Украинцев заставляют взять на себя преступления, которые они не совершали”, - поделился Слободян.

Госпогранслужба регулярно сообщает об этих случаях, но люди часто действуют по логике "меня это не коснется".

"Нет сейчас ситуации, которая находится вне общеполитического контекста. Это как эффект бабочки. Сначала нам может казаться, что наши действия - это нечто несущественное, а на самом деле потом могут быть колоссальные последствия", - отметил спикер.

Также Слободян заявил, что Россия задерживает украинских рыбаков и торговые суда в Азовском море, пользуясь договором с Украиной от 2004 года.

"Проблема есть, и она обострилась в последнее время. Формально в этом осмотре со стороны россиян нет нарушения, потому что в соответствии с договором 2004 года Азовское море является морем внутреннего пользования как для России так и для Украины. Хотел бы подчеркнуть два момента. Во-первых, закрепление статуса Азовского моря как внутреннего состоялось в 2004 году после конфликта на острове Тузла. Во-вторых, Россия отбрасывает все предложения Украины по определению линии государственной границы в Азовском море и Керченском проливе", - сказал Слободян.