Россия часто устраивает провокации против жителей приграничных районов Украины, - Госпогранслужба
Об этом рассказал пресс-секретарь главы Госпогранслужбі Олег Слободян в эфире Еспресо.TV.
"Мы постоянно получаем информацию от жителей приграничных районов о том, что человек поехал в Россию за продуктами, а на обратном пути его задержали, допросили, угрожали. Иногда даже били и пытались завербовать. Украинцев заставляют взять на себя преступления, которые они не совершали”, - поделился Слободян.
Госпогранслужба регулярно сообщает об этих случаях, но люди часто действуют по логике "меня это не коснется".
"Нет сейчас ситуации, которая находится вне общеполитического контекста. Это как эффект бабочки. Сначала нам может казаться, что наши действия - это нечто несущественное, а на самом деле потом могут быть колоссальные последствия", - отметил спикер.
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