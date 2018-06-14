Реформирование СБУ давно прекратилось. В НАТО объяснили причины

14 июня, 2018, 12:26

Последняя версия концепции реформирования СБУ не соответствует стандартам НАТО

Об этом заявил глава представительства НАТО в Украине Александр Винников, сообщает "РБК-Украина".

Он отметил, что СБУ имеет все шансы для того, чтобы стать примером реформирования правоохранительных органов. Впрочем, если эта реформа будет неудачной, то представители НАТО будут считать, что Украина потеряла возможность для реформирования.

Несмотря на то, что международная консультативная группа с участием представительства Альянса помогала СБУ с реформированием с конца 2015 года, этот процесс отступил на несколько шагов назад.

В частности, в июле 2016 была разработана первая версия концепции реформирования СБУ, впрочем прошло два года, а концепцию так и не подписали.

"С того момента мы видели еще несколько новых вариантов этой концепции. Поэтому мы можем сделать вывод, что, к сожалению, у нас не было прогресса. Мы сделали несколько шагов назад. Сейчас мы можем оценить, что последняя версия этой концепции не соответствует основным стандартам НАТО в этой сфере ", - подчеркнул Винников.

По его словам, Альянс и мировое сообщество хотят видеть СБУ демилитаризованным, деполитизированным и эффективным органом.

"Конечно, такая трансформация требует трансформации определенных правоохранительных функций, которые существуют в сфере борьбы с экономическими преступлениями, противодействия коррупции, а также - противодействия терроризму. Кроме того, требуется разграничение полномочий с другими правоохранительными органами. Процесс реформирования СБУ продолжаться", - подытожил Винников.